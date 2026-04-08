A Isola del Giglio si registra un prolungato ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, con la situazione che si protrae ormai da diversi mesi. Questa mattina, alcuni di loro si sono riuniti in assemblea presso il porto dell’isola per discutere della difficile condizione lavorativa. Le organizzazioni sindacali Uil Flp e Fp Cgil Grosseto hanno espresso preoccupazione per la continuità di questa criticità.

ISOLA DEL GIGLIO La Uil Flp e Fp Cgil Grosseto intervengono con forza sulla grave situazione che riguarda i dipendenti del Comune di Isola del Giglio, dove il ritardo nel pagamento delle retribuzioni non rappresenta più un episodio isolato ma una criticità che si trascina ormai da mesi. L’ultimo fatto, particolarmente grave, è il mancato accredito dello stipendio di marzo. Entrambi i sindacati hanno diffidato l’amministrazione comunale, riportando quello che i dipendenti evidenziano. "Ovvero che i cedolini elaborati non riporterebbero ancora gli arretrati spettanti e che non sarebbe stata completata l’attuazione degli istituti economici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stipendi, è ancora caos al Giglio. Dipendenti in assemblea al porto

Stipendi pubblici: +140 euro al mese per 440mila dipendentiUn aumento fino a 140 euro lordi al mese per oltre 440mila dipendenti degli enti locali, tra Comuni, Regioni e altre amministrazioni.

Isola del Giglio, al via il restyling del porto e dell’area ricettiva: investimenti congiunti di Regione e Autorità portualeISOLA DEL GIGLIO – Un piano di potenziamento strutturale e di riqualificazione estetica sta interessando l’Isola del Giglio, supportato da un quadro...

Temi più discussi: Stipendi, è ancora caos al Giglio. Dipendenti in assemblea al porto; Bonifici bloccati da oggi a Pasquetta: stipendi e pensioni possono arrivare in ritardo; Totti Soccer School nel caos, la segretaria accusa; Caos Ternana, il sindaco Bandecchi rilancia su Stadio-Clinica e finisce l'era Morcella al fianco dei Rizzo.

Aumento stipendi personale ATA, importi e arretrati che superano i 1.000 euroRinnovo Ccnl Scuola: al personale ATA aumenti di 137 euro lordi (da gennaio 2027) e arretrati tra 815 euro e 1.250 euro da luglio 2026. quifinanza.it

Consorzio di bonifica, stipendi bloccati e famiglie al collasso: Lavoratori costretti a fermare le autoCaos Tesoreria: il rimpallo tra banche e Regione che affama i dipendenti che avanzano 3 mensilità. Pronta l'agitazione ... lasicilia.it

C’è un dettaglio che spesso sfugge quando si parla di “stipendi bassi”: il problema non è il livello, è il meccanismo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tre dinamiche precise: 1. Indicizzazione asimmetrica I prezzi si aggiornano in tempo reale. I redditi no. I sal - facebook.com facebook

Il patron del Torino Urbano Cairo ha investito 80 milioni di euro nel club granata dal 2005. Ma dalle sue società nello stesso periodo ha incassato quasi 230 milioni: tutte le cifre tra stipendi e dividendi x.com