criptovalute non dichiarate cosa fare se arriva il controllo della guardia di finanza

La Guardia di Finanza ha avviato controlli sulle criptovalute non dichiarate. Durante le verifiche, vengono esaminati i portafogli digitali e le transazioni sospette. Chi viene trovato con criptovalute non dichiarate rischia sanzioni e possibili sequestro dei fondi. Le operazioni di controllo si concentrano sui contribuenti che possiedono criptovalute senza averle dichiarate nella dichiarazione dei redditi.

Stanno iniziando a vedersi gli effetti delle regolamentazioni che lo Stato ha imposto al settore delle criptovalute negli ultimi anni. L’ultima importante modifica risale alla Legge di Bilancio del 2025, che ha rimosso ogni franchigia. Al contempo, però, anche la Guardia di Finanza, grazie ai chiarimenti legislativi, ha potuto aumentare i controlli. Le sanzioni possono raggiungere cifre molto alte, soprattutto per chi ha investito in criptovalute nei primi anni di popolarità di questi asset, quando le leggi non erano chiare. Ora, però, gli exchange hanno l’obbligo di comunicare tutti i dati a loro disposizione e questo permette alla Guardia di Finanza di eseguire controlli molto accurati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Criptovalute non dichiarate: Guardia di Finanza a casa alle 8 (verbale reale)

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