Creme e profumi tossici e nocivi per la salute | sequestrati oltre 450 cosmetici

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sequestrati oltre 450 cosmetici tra creme e profumi che mancavano delle indicazioni obbligatorie e potrebbero essere dannosi per la salute. I prodotti, privi delle etichette richieste dalla legge, sono stati trovati durante controlli di routine. Nessuna informazione sulla composizione o scadenza, aumentando i rischi per chi li utilizza. Le autorità hanno disposto il ritiro immediato dal mercato.

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Profumi e creme per il corpo, privi delle indicazioni obbligatorie per legge e potenzialmente nocivi per la salute. A toglierli dal mercato i finanzieri che hanno sottoposto a sequestro oltre 450 articoli cosmetici in un negozio in provincia di Roma.Ispezione ai Castelli Romani L'intervento è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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