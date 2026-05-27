Durante controlli nei Castelli Romani, le forze di polizia hanno sequestrato più di 450 prodotti tra profumi e creme per il corpo. I sequestri sono stati effettuati perché gli articoli non riportavano le informazioni obbligatorie sull’etichettatura, come indicato dalla normativa vigente. La verifica rientra in un'operazione di controllo sulla sicurezza dei prodotti messi in commercio.

Cronache Cittadine CASTELLI ROMANI – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del dispositivo di controllo del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Castelli Romani. Controlli della GdF in materia di sicurezza prodotti. Sequestrati oltre 450 articoli tra profumi e creme per il corpo senza informazioni specifiche obbligatorie sull’etichettatura

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