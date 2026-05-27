Credici il sogno di Alice vive ancora | inaugurata a Taio la palestra dedicata alla campionessa Magnani

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Taio è stata inaugurata una nuova palestra dedicata alla campionessa Magnani. La struttura, aperta a studenti, insegnanti, atleti e famiglie, porta il nome “Credici”. L’apertura si è svolta con una cerimonia ufficiale, durante la quale sono stati presentati gli spazi e le attrezzature. La palestra si trova in una zona centrale del paese ed è accessibile a tutti gli utenti interessati a praticare attività sportiva.

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C’è una parola che da oggi accoglie studenti, insegnanti, atleti e famiglie all’interno della nuova palestra di Taio: “Credici”. È il motto che Alice Magnani aveva trasformato in uno stile di vita e che ora campeggia accanto al suo ricordo nella struttura inaugurata ufficialmente questa mattina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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