Credici Virtus! A Pisa per coronare un sogno Bicchi | Sarà una battaglia Non vediamo l’ora

Oggi alle 18,30 si gioca la seconda partita della finale playoff di serie C femminile a Pisa. La squadra di casa cerca di conquistare la vittoria per avvicinarsi al sogno promozione. Il coach ha dichiarato che sarà una partita dura e che non vedono l’ora di scendere in campo. La partita si svolge sul campo allestito nella città toscana.

Oggi pomeriggio con palla a due fissata alle 18,30 va in scena gara 2 della finale play-off di serie C femminile. La Virtus (nella foto) di coach Bicchi, dopo aver vinto in volata gara 1 a Siena è pronta a scendere in campo sotto la torre pendente per affrontare la Pallacanestro Femminile Pisa. Per le Ladies rossoblù si tratta del primo match point promozione e la posta in palio è dunque altissima come si evince anche dalle parole del coach virtussino Jacopo Bicchi: "Veniamo da una gara 1 che ci ha dato molti spunti su cui lavorare in settimana – commenta il coach rossoblù Jacopo Bicchi – Pisa ha dimostrato di essere squadra fisica, solida e ostica, capace di affrontare la sfida a viso aperto con grande organizzazione offensiva e difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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