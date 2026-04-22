Cultura | inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Sklodowska-Curie

Lunedì 20 aprile è stata aperta alla SMSBiblio di Pisa una mostra dedicata ai viaggi italiani di Maria Sklodowska-Curie. L’esposizione, che resterà aperta fino al 20 maggio, si trova al primo piano della biblioteca ed è itinerante. La mostra presenta materiali e documenti relativi alle visite della scienziata nel nostro paese.

Pisa, 22 aprile 2026 – È stata Inaugurata lunedì 20 aprile, alla SMSBiblio, la mostra itinerante dedicata ai viaggi italiani di Maria Sklodowska-Curie, che fa tappa a Pisa, al primo piano della biblioteca fino al 20 maggio. La città di Pisa rappresenta un luogo simbolico, poiché proprio qui, il 30 luglio 1918 alle 3:30 del mattino, ebbe inizio la spedizione scientifica di tre settimane della Premio Nobel polacca. Nelle settimane successive, insieme a scienziati italiani, percorse oltre 3000 km, studiando la radioattività naturale delle acque termali, delle fumarole e delle rocce. All’inaugurazione erano presenti l’assessore al turismo Paolo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cultura: inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Sklodowska-Curie Cultura, inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Skodowska-Curie Notizie correlate Alla Reggia la mostra “Poesia Visiva” dedicata a Stelio Maria MartiniNelle sale Maria Amalia e Maria Carolina dell’Archivio Storico di Stato presso la Reggia di Caserta è stata inaugurata la mostra “Poesia Visiva”, un... Inaugurata questa mattina, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la mostra “La Minerva di Arezzo”Arezzo, 14 febbraio 2026 – É stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Museo Archeologico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cultura, inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Sk?odowska-Curie; Pisa, inaugurata ieri alla SmsBiblio mostra itinerante dedicata a Sk?odowska-Curie; Alla Sms la mostra su Marie Curie. Cultura: inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Sklodowska-CuriePisa, 22 aprile 2026 – È stata Inaugurata lunedì 20 aprile, alla SMSBiblio, la mostra itinerante dedicata ai viaggi italiani di Maria Sklodowska-Curie, che fa tappa a Pisa, al primo piano della ... lanazione.it A Varsavia una mostra sui viaggi di Maria Curie in ItaliaL'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia inaugura una mostra dedicata a Maria Sklodowska-Curie, che propone uno sguardo inedito sul rapporto tra la celebre scienziata e la comunità scientifica ... ansa.it 20 aprile 1902 I coniugi Maria Sklodowska e Pierre Curie riescono a isolare il radio x.com Inaugurazione della mostra “Maria Sklodowska-Curie in Italia: tre viaggi, una passione” Lunedì 20 aprile, ore 17.00 Biblioteca SMS Biblio - Comune di Pisa, Via S. Michele degli Scalzi 178 - facebook.com facebook