Cultura | inaugurata alla SMSBiblio la mostra dedicata a Maria Sklodowska-Curie

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile è stata aperta alla SMSBiblio di Pisa una mostra dedicata ai viaggi italiani di Maria Sklodowska-Curie. L’esposizione, che resterà aperta fino al 20 maggio, si trova al primo piano della biblioteca ed è itinerante. La mostra presenta materiali e documenti relativi alle visite della scienziata nel nostro paese.

Pisa, 22 aprile 2026 – È stata Inaugurata lunedì 20 aprile, alla SMSBiblio, la mostra itinerante dedicata ai viaggi italiani di Maria Sklodowska-Curie, che fa tappa a Pisa, al primo piano della biblioteca fino al 20 maggio. La città di Pisa rappresenta un luogo simbolico, poiché proprio qui, il 30 luglio 1918 alle 3:30 del mattino, ebbe inizio la spedizione scientifica di tre settimane della Premio Nobel polacca. Nelle settimane successive, insieme a scienziati italiani, percorse oltre 3000 km, studiando la radioattività naturale delle acque termali, delle fumarole e delle rocce. All’inaugurazione erano presenti l’assessore al turismo Paolo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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