Una donna ha raggiunto Sion per visionare i filmati dell’incendio avvenuto a Capodanno. Ha dichiarato di aver lasciato Milano e di aver trovato difficile vedere i video, descrivendo il momento come doloroso e che le ha spezzato il cuore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti delle registrazioni o sulle circostanze dell’incendio.

Milano, 27 maggio 2026 – “Ieri presto sono partita per Sion per vedere i filmati registrati di quella maledetta sera dell'incendio di Capodanno”. Inizia con queste parole il post social pubblicato da Jim Kristal, la madre di Kean, uno dei liceali milanesi rimasto gravemente ferito la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2026, nella strage del ‘Constellation’, a Crans-Montana, in Svizzera, e ancora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Il ragazzino è rimasto ustionato insieme a tre compagni di scuola del Liceo Virgilio di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacrans-montana-kean-phyqsfie Il dolore e il bisogno di capire. La donna... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, la mamma di Kean: “Doloroso vedere i video di quella notte, mi si è spezzato il cuore”

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