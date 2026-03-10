Eleonora, una delle poche sopravvissute all’incendio di Crans Montana, ha raccontato di come quell’esperienza abbia trasformato la sua vita e il suo modo di vedere il mondo. Da quella notte, lei e gli altri coinvolti si sono trovati a confrontarsi con un nuovo senso di realtà, segnato da un profondo cambiamento personale. Le sue parole riflettono un impatto durato nel tempo, che ha coinvolto anche chi è riuscito a salvarsi.

Rimini, 10 marzo 2026 – “Ora è tutto diverso, vedo le cose con occhi nuovi. Sono cambiata, come tutti quelli che sono sopravvissuti al disastro di Crans Montana”. Con queste parole Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria di Cattolica, ha raccontato la notte che le ha cambiato per sempre la vita. La giovane è sopravvissuta al rogo scoppiato nella notte di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 41 ragazzi e i feriti sono stati oltre 100. Eleonora porta ancora i segni di quella tragedia: la mano sinistra coperta da un guanto nero, la destra fasciata e alcune bruciature sul volto. Stamattina ha raccontato la sua esperienza ai microfoni del programma Rai ‘Storie Italiane’, ripercorrendo i momenti prima e durante l’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eleonora sopravvissuta all’incendio di Crans Montana: “Mi sentivo un topo in gabbia, da quella notte siamo tutti cambiati”

