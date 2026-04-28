A Crans Montana è stato diffuso un video che riprende la tragedia avvenuta prima dell’incendio nel bar, ma i familiari delle vittime hanno deciso di non guardarlo, definendolo troppo doloroso. Il filmato potrebbe essere determinante per chiarire i fatti che hanno portato alla tragedia. La registrazione mostra gli eventi immediatamente precedenti allo scoppio del fuoco e sarà analizzata dalle autorità nelle indagini in corso.

Il documento sarà fondamentale per capire cosa è successo nel bar ancora prima dello scoppio dell'incendio. L'avvocato Domenico Radice domani sarà a Sion per capire se i "dipendenti hanno aiutato i ragazzi a lasciare il locale". Lo scontro tra Svizzera e Italia, dopo la confusione attorno alle fatture recapitate alle famiglie dei feriti nel rogo, non sembra giungere al termine La Procura di Sion ha messo a disposizione dieci postazioni per poter visionare le immagini della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans Montana.Il nuovo video emerso raccoglie il registrato delle 14 telecamere del circuito di sicurezza deLe Constellationtra l’1.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, emerge video della tragedia ma familiari si rifiutano di vederlo: ‘Troppo doloroso’

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