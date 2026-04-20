Il tempo del Marsala | cena degustazione al Grand hotel et Des Palmes
Il 22 aprile 2026, il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo ospiterà una cena degustazione organizzata in collaborazione con Cantine Florio, nota azienda produttrice di Marsala. L’evento si svolgerà all’interno della struttura alberghiera, nota per la sua presenza storica nel capoluogo siciliano. La serata proporrà un menu dedicato, accompagnato da una selezione di vini Marsala prodotti dalla cantina partner.
Il prossimo 22 aprile 2026, il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo farà da cornice a una cena degustazione esclusiva in collaborazione con Cantine Florio, storica e iconica realtà nella produzione del Marsala.All’interno dell’elegante Des Palmes Neobistrot, l’evento si presenta come un omaggio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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