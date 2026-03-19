Il Grand Hotel Ampezzo a Cortina riapre dopo un intervento di riqualificazione che ha coinvolto la struttura storica. La riapertura segna il ritorno dell’albergo, noto per la sua tradizione, con un restyling che combina elementi di design contemporaneo e richiami al passato. La struttura ora offre nuove sistemazioni e servizi, portando avanti un’offerta di lusso alpino rivisitata.

Dove si trova il Grand Hotel Ampezzo La struttura si trova nel centro storico, lungo via della Stazione, a breve distanza da Corso Italia e dalla funivia Faloria. Una posizione comoda sia per chi arriva a Cortina per lo sci e le attività outdoor sia per chi preferisce viverla come destinazione lifestyle, tra boutique, eventi e ristoranti. Nonostante la collocazione centrale, l’hotel mantiene una dimensione raccolta e relativamente silenziosa, con affacci sulle Dolomiti e sul giardino interno. Un equilibrio che riflette la doppia anima della località: mondana e sportiva, ma anche contemplativa. Hall e spazi comuni: un ingresso scenografico ma misurato Fin dall’ingresso, il Grand Hotel Ampezzo definisce una precisa idea di accoglienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Grand Hotel Ampezzo riapre a Cortina: ecco com'è il nuovo lusso alpino tra storia e contemporaneità

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