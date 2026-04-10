Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha raggiunto i 78,5 punti base, segnando un aumento rispetto alle precedenti quotazioni. Questa variazione indica un incremento del rischio percepito sui titoli italiani e ha avuto conseguenze dirette sulle piccole e medie imprese della Lombardia, che si sono trovate a dover affrontare condizioni di mercato più sfavorevoli.

Il mercato obbligazionario europeo ha registrato una variazione significativa nella sessione di venerdì 10 aprile 2026, con lo spread tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi che si è attestato a 78,5 punti base. Questo incremento rispetto ai 74 punti della chiusura precedente accompagna un movimento al rialzo dei rendimenti, con il titolo decennale italiano che ha toccato la quota del 3,83%, mentre il corrispondente tedesco ha superato la soglia del 3%. Dinamiche finanziarie e riflessi sul tessuto produttivo lombardo. L’allungamento dei tassi d’interesse, evidenziato dal passaggio del rendimento del bond italiano dal 3,7% al 3,83%, non rappresenta solo un dato tecnico dei mercati finanziari, ma introduce una variabile di costo che tocca direttamente le realtà locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spread Btp-Bund a 78,5: sale il rischio e pesa sulle PMI lombarde

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 puntiLo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 78,8 punti dai 76,3 della chiusura di ieri.

Spread Btp-Bund sale a 66 punti, rendimenti a 3,42% durante l’emissione dei Btp ValoreTutti i titoli di Stato europei hanno subito un rialzo dei rendimenti di circa un decimo di punto percentuale in apertura dei mercati finanziari il 3...

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Spread Btp-Bund a 79 punti, rendimenti a 3,76% nel primo giorno di aste di aprileLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile dopo la tregua tra Iran e Usa in Medio Oriente, mentre iniziano le aste dei Bot ... quifinanza.it

Borsa: l'Europa accelera in vista di Wall Street, Milano +0,8%. A Piazza Affari scivola Leonardo. Lo spread tra Btp e Bund a 77 punti #ANSA x.com

Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%. A Piazza Affari volano Unicredit e Stellantis. Spread Btp-Bund a 76 punti #ANSA - facebook.com facebook