Schlein ha incontrato Sanchez e Carney per rafforzare l’alleanza tra i partiti progressisti europei. Durante il vertice, sono stati discussi temi politici e strategie comuni, con un’attenzione particolare alle prossime sfide elettorali. La riunione si è svolta in un’atmosfera di collaborazione, senza annunci ufficiali o decisioni concrete. Allo stesso tempo, le elezioni amministrative hanno mostrato un’Italia divisa, con risultati che mantengono aperta la sfida tra diverse forze politiche.

Le amministrative hanno confermato il quadro di un’Italia contendibile, mentre il confronto fra progressisti europei si allarga oltre i confini nazionali e guarda agli Stati Uniti di Donald Trump, all’Europa chiamata a rafforzarsi e persino alle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale con l’ultima enciclica di Papa Leone XIV. Sullo sfondo, l’incontro romano fra Elly Schlein e Pedro Sanchez, arrivato dopo l’iniziativa promossa nelle scorse settimane dalla fondazione Demo sul rapporto fra Europa, Italia e Usa. E poi c’è, appunto, l’enciclica del pontefice sull’AI, che ha riaperto il dibattito sul primato dell’uomo rispetto alla tecnologia e sul rischio di nuove disuguaglianze sociali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Schlein con Sanchez e Carney costruisce l’asse progressista europeo. La versione di Misiani

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