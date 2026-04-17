A Barcellona, la segretaria del Partito Democratico ha incontrato esponenti dei principali partiti progressisti europei e sudamericani, cercando di rafforzare i legami politici a livello internazionale. Nel corso della visita, ha affrontato temi legati a nuovi comitati e alla relazione con le forze di governo in Italia, sottolineando la volontà di costruire una strategia condivisa con i partner europei e sudamericani. La sua presenza si inserisce in un quadro di confronti con altri leader politici italiani.

A Barcellona, la segretaria del Partito Democratico, Schlein, sta delineando una nuova traiettoria politica internazionale cercando un legame diretto con i vertici progressisti europei e sudamericani. L’obiettivo è consolidare una posizione di leadership che guardi oltre i confini nazionali, in un momento in cui le dinamiche di potere globale sembrano spostarsi verso nuove coalizioni democratiche. La strategia internazionale di Schlein tra Barcellona e il progetto per la Costituzione. Mentre si svolge il summit organizzato dal premier spagnolo Sanchez, la segretaria del PD si trova nel cuore pulsante della Global Progressive Mobilisation. La presenza di Schlein a Barcellona non è solo diplomatica, ma appare come un passo decisivo per posizionarsi come la figura naturale capace di contrapporsi a Meloni sul piano europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein sfida Meloni: tra l’asse con Sanchez e i nuovi comitati

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