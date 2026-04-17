Sanchez e Lula | asse progressista contro Trump e l’ultradestra

Da imolaoggi.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona si è svolta una mobilitazione che ha visto la partecipazione di numerosi politici italiani di sinistra, con lo scopo di sostenere un fronte progressista formato da leader come Sanchez e Lula. L’evento ha riunito rappresentanti di diversi paesi latinoamericani e europei, mentre altri esponenti di sinistra hanno manifestato contro le politiche di Trump e delle forze di ultradestra. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di un’alleanza tra le forze di sinistra a livello internazionale.

Spagna e Brasile rafforzano l’asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice di Barcellona, primo nel suo genere tra i due Paesi. Intese che spaziano da tecnologia e connessioni satellitari a sanità e materie prime critiche, in un contesto segnato da tensioni commerciali globali e crescente instabilità. A sottolinearne la portata è lo stesso Sànchez: “Abbiamo firmato quindici accordi che sottolineerei come essenziali per il XXI secolo, che vanno dai minerali critici alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle connessioni satellitari. Stiamo avanzando anche su impegni sociali fondamentali ai quali entrambi i governi sono pienamente legati”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Argomenti più discussi: I leader latinoamericani a Barcellona al vertice del progressismo globale; A Barcellona la Global Progressive Mobilisation. Rifare il mondo, o almeno provarci.

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