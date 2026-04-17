Sanchez e Lula | asse progressista contro Trump e l’ultradestra

A Barcellona si è svolta una mobilitazione che ha visto la partecipazione di numerosi politici italiani di sinistra, con lo scopo di sostenere un fronte progressista formato da leader come Sanchez e Lula. L’evento ha riunito rappresentanti di diversi paesi latinoamericani e europei, mentre altri esponenti di sinistra hanno manifestato contro le politiche di Trump e delle forze di ultradestra. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di un’alleanza tra le forze di sinistra a livello internazionale.

Spagna e Brasile rafforzano l’asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice di Barcellona, primo nel suo genere tra i due Paesi. Intese che spaziano da tecnologia e connessioni satellitari a sanità e materie prime critiche, in un contesto segnato da tensioni commerciali globali e crescente instabilità. A sottolinearne la portata è lo stesso Sànchez: “Abbiamo firmato quindici accordi che sottolineerei come essenziali per il XXI secolo, che vanno dai minerali critici alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle connessioni satellitari. Stiamo avanzando anche su impegni sociali fondamentali ai quali entrambi i governi sono pienamente legati”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sanchez e Lula: asse progressista contro Trump e l’ultradestra Notizie correlate Ora non si lasci campo libero alla narrazione anti Trump dell'asse Sanchez-MacronÈ possibile che il segretario di Stato Usa Rubio, il più convinto tifoso del legame transatlantico nell'amministrazione Trump, non si riferisse solo... Colombia: Cepeda tesse l’asse progressista tra Messico e EuropaIl candidato presidenziale colombiano Ivan Cepeda, esponente del partito Patto Storico, ha incontrato a Città del Messico la presidente Claudia... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: I leader latinoamericani a Barcellona al vertice del progressismo globale; A Barcellona la Global Progressive Mobilisation. Rifare il mondo, o almeno provarci. Sanchez e Lula, asse progressista contro Trump e l'ultradestraMilano, 17 apr. (askanews) - Spagna e Brasile rafforzano l'asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice ... stream24.ilsole24ore.com Barcellona, Sánchez e Lula rilanciano il dialogo globaleA Barcellona il premier Pedro Sánchez e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva aprono il vertice Global Progressive Mobilisation. Lula accolto con onori militari. L’incontro riunisce lea ... tg24.sky.it L’Ong israeliana denuncia Sanchez alla Corte Penale Internazionale: “Ha aiutato l’Iran” La Spagna di Pedro Sanchez è stata accusata da un’organizzazione non governativa israeliana di aver aiutato l’Iran e di essere addirittura complice in crimini di guerra n - facebook.com facebook #Spagna, il doppio volto del "buon" #Sanchez che sgrida l'occidente e fa scorta record di Gas dalla Russia x.com