Dopo il successo della missione Artemis II, si apre una nuova fase nell’esplorazione dello spazio, con l’obiettivo di creare una presenza duratura sulla superficie lunare. La collaborazione tra enti pubblici e aziende private si intensifica per sviluppare infrastrutture permanenti, spostando l’attenzione dal semplice sorvolo alla costruzione di basi stabili. Questa evoluzione mira a rafforzare le attività umane oltre l’orbita terrestre, puntando a un coinvolgimento più approfondito sulla Luna.

Il successo della missione Artemis II ha aperto le porte a una fase di esplorazione spaziale senza precedenti, segnando il passaggio da un semplice sorvolo lunare alla costruzione di infrastrutture permanenti sul satellite. Mentre l’entusiasmo per il perfetto rientro dell’equipaggio coinvolge nuovi sognatori, la NASA si prepara ad affrontare ostacoli tecnologici e logistici decisamente più ardui rispetto alle missioni passate. Se negli anni ’60 l’obiettivo principale era la dimostrazione di forza geopolitica durante la Guerra Fredda, culminata con lo sbarco di Armstrong e Aldrin nel luglio 1969, la strategia odierna è radicalmente differente. Non si tratta più di piantare una bandiera per poi abbandonare tutto a causa del calo dei budget, ma di instaurare una vera e propria economia lunare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre la Luna: la sfida di NASA e privati per una base permanente

Nasa, 20 miliardi di dollari per una base sulla Luna(Adnkronos) – Il cambio di vertice alla NASA porta con sé una revisione radicale dei piani per l'esplorazione del satellite.

Ci sarà una vera base spaziale sulla Luna? La NASA cambia tutto (la corsa contro la Cina è già iniziata)La NASA ha deciso di cambiare rotta in modo netto: niente più stazione spaziale in orbita attorno alla Luna.

Apollo 8, Apollo 13: NASA’s Most Historic Missions | Documentary - EM

Temi più discussi: Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Missione Artemis II, record oltre la Luna e rientro verso la Terra dopo impresa storica; Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storia; Artemis II, record nello spazio: l’uomo torna oltre la Luna.

Rientro riuscito per Artemis: viaggio storico oltre la LunaDopo l’ammaraggio le correnti hanno impedito il recupero della navicella: l'equipaggio è stato trasferito prima sui gommoni e poi sugli elicotteri ... gds.it

Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storiaDopo diversi rinvii e una riconfigurazione dell'intero programma, quattro astronauti sono pronti a tornare dove non andiamo da oltre mezzo secolo ... wired.it

Inventato oltre 80 anni fa, questo regime alimentare permette di ottenere ottimi risultati in quattro settimane e di perdere fino a dieci chili in un mese - facebook.com facebook

MP – Verso Milan-Udinese: il popolo rossonero risponde presente, attesi oltre 74mila spettatori a San Siro x.com