Il Como ha raggiunto la qualificazione in Champions League grazie a strategie e investimenti, non solo ai fondi. La squadra ha la nona spesa più alta tra le formazioni di Serie A. La famiglia Hartono ha investito molto, ma quest’anno otto squadre hanno speso di più per la rosa.

Lo sappiamo, il Como non è la classica “provinciale”. La famiglia indonesiana Hartono – patrimonio stimato di 48 miliardi di dollari – l’ha portato dalla Serie D alla Champions a suon di investimenti mai visti fuori dalle realtà calcistiche metropolitane. I soldi, però, non danno automaticamente la felicità e, nel calcio, contano tanto quanto un progetto serio e coerente. La riprova sta proprio nella classifica finale dell’ultimo campionato: Como quarto, alle spalle di Inter, Napoli e Roma, e davanti a Milan e Juventus. Solo che il Como non è quarto, in termini di “potenza di fuoco” effettiva. Altri club, nella stagione appena andata in archivio, hanno speso di più considerando gli stipendi pagati ai tesserati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così il Como è entrato in Champions: idee, non solo soldi. Ha la nona spesa della Serie A

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Il Como è in Champions perché sa spendere i suoi soldi. Milan e Juve sono fuori perché i soldi li sprecanoIl Como si è qualificato in Champions League grazie ai investimenti della sua proprietà indonesiana, la famiglia Hartono.

Temi più discussi: Dal mercato allo stadio, così Como si prepara alla Champions. L’obiettivo è tenere Nico Paz; Dalla Serie D alla Champions League in sette anni; Il Como ringrazi Allegri, ma È giusto così: i social non perdonano Milan e Juve; Como da Champions: così Fabregas, Da Cunha, Rodriguez, Butez e il DS Ludi Serie A Enilive.

Funziona così: a inizio stagione 2 squadre lottano per il titolo (Inter e Napoli). Altre 3 lottano per i 2 posti Champions (Juve, Milan e Roma). Poi c’è sempre una sorpresa (Atalanta, Lazio, Bologna, Como). Allegri ha colpa di aver fallito l’obiettivo senza Coppe e x.com

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