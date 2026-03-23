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© Calcionews24.com - Como, con una coppia così la Champions non è solo un sogno! I record di Nico Paz e Douvikas

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5 a 0 al Pisa. Quarto posto solitario, +3 sulla Juventus. Quinta vittoria consecutiva in campionato. Miglior difesa del campionato. Secondo miglior attacco dietro l'Inter. Nico Paz che ritorna al gol. Diao che ritorna al gol dopo quasi un ann facebook

Nico Paz: 10º gol, va in Si sblocca in casa, dove non segnava da ottobre Ma che palla di Caqueret #NicoPaz #ComoPisa #SerieAEnilive #DAZN x.com