Cose terribili Garlasco le accuse a De Rensis e i chiarimenti dell’avvocato di Stasi

Il caso di Garlasco rimane al centro di un acceso dibattito pubblico, con nuove indagini, intercettazioni e scontri televisivi. Le accuse a De Rensis sono state oggetto di discussione, mentre l’avvocato di Stasi ha fornito chiarimenti. La situazione si è fatta sempre più complessa, con il clima che si fa più teso tra le diverse parti coinvolte. La vicenda continua a essere al centro di attenzione mediatica, senza che si siano ancora definiti sviluppi ufficiali.

Da settimane il clima attorno al caso di Garlasco continua a diventare sempre più pesante. Tra nuove indagini, ipotesi investigative, intercettazioni e scontri televisivi, il dibattito mediatico sul delitto di Chiara Poggi si è trasformato in un terreno di confronto durissimo. E proprio nelle ultime ore, durante una nuova puntata di È sempre Cartabianca, uno dei protagonisti più esposti di questa fase ha deciso di raccontare pubblicamente il peso personale di quanto sta accadendo. >> “Giorgia Meloni.”, “Poverina, le stron**te”. Choc in diretta, l’ospite famoso così sulla premier: Berlinguer e studio gelati L’avvocato Antonio De Rensis, che... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

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