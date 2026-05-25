Belen Rodriguez ha rinunciato a partecipare all’Isola dei Famosi, sostituita da un altro nome ancora sconosciuto. Poco dopo, si è verificato un incidente che ha coinvolto alcuni partecipanti. Nel frattempo, circolano voci su un possibile nuovo conduttore del reality, mentre tra i primi naufraghi si fa il nome di un personaggio noto. Le indiscrezioni di Parpiglia e Candela confermano l’interesse mediatico, senza ancora conferme ufficiali.

Le indiscrezioni di Parpiglia e Candela, spunta anche il primo possibile naufrago. Sembrava una delle candidature più solide per il ritorno in prima serata su Canale 5. Invece, secondo le ultime indiscrezioni, B elen Rodriguez non dovrebbe essere alla guida della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo settimane in cui il suo nome era stato indicato come il più accreditato per il nuovo corso del reality, nelle ultime ore il quadro sarebbe cambiato. A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice del settimanale Chi. Cosa sarebbe cambiato dietro le quinte del reality. Secondo quanto riportato da Candela, il nome di Belen sarebbe uscito dalle valutazioni finali proprio nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Salta Belen per l’Isola dei Famosi, poi l’incidente e il nome inatteso per la conduzione del reality

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