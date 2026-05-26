Belén Rodriguez esclusa dall’Isola | l’incidente le urla in casa e il ricovero Cos’è successo in 48 ore

Notizia in breve

In un periodo di 48 ore, l’attrice e conduttrice è stata esclusa dal reality, ha avuto un incidente in casa, ha urlato e si è recata in ospedale. La sua assenza dal programma è stata accompagnata da un episodio che ha coinvolto anche problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dell’incidente o sulle conseguenze del ricovero. La situazione ha portato a un momento di tensione e cambiamenti improvvisi nella sua routine.