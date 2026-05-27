Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 27 Maggio 2026 - Una notte da dottore

Da digital-news.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Sky Cinema è in programma il film “Una notte da dottore”. La programmazione include vari titoli, con orari e generi diversi, disponibili su Sky Cinema e NOW. La guida fornisce dettagli sulla programmazione canale per canale, aiutando gli spettatori a scegliere cosa guardare. La serata comprende film di varie categorie, con indicazioni precise sui momenti di inizio.

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Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Una notte da dottore gioca con ritmo e ironia grazie a Diego Abatantuono e Frank Matano, diretti da Guido Chiesa. Dopo un incidente che potrebbe costargli il lavoro, un medico cinico e disilluso escogita una soluzione tanto ingegnosa quanto rischiosa, dando vita a una commedia brillante che mescola equivoci, ritmo serrato e osservazioni pungenti sulla realtà contemporanea. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Il cavaliere elettrico, firmato da Sydney Pollack e interpretato da Robert Redford e Jane Fonda, conserva intatto il fascino del grande cinema anni ’70. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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