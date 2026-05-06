Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 6 Maggio 2026 - Training Day

Stasera, su Sky Cinema e NOW, è prevista una serata con diversi film da seguire, tra cui azioni, commedie e grandi classici. Gli spettatori potranno scegliere tra varie proposte e orari, con una programmazione ricca di titoli noti. Per conoscere i dettagli sui programmi e i palinsesti, si può consultare l'articolo completo pubblicato su Digital-News.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano, i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. Training DayOscar a Denzel Washington nell'action di Antoine Fuqua con Ethan Hawke. Un giovane agente deve affiancare per 24 ore un collega veterano nei quartieri più violenti di Los Angeles.(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15canale 301) ChiaraSusanna Nicchiarelli dirige un biopic su Santa Chiara con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano. Una ragazza lascia la ricca famiglia per seguire l'insegnamento di Francesco d'Assisi.🔗 Leggi su Digital-news.it

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