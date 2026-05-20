Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 20 Maggio 2026 - Don' t Let Go

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Don’t Let Go gioca con tempo e realtà in un thriller soprannaturale targato Blumhouse, con David Oyelowo al centro della scena. Un detective riceve una telefonata impossibile dalla nipote appena scomparsa e capisce di avere una seconda occasione per cambiare il corso degli eventi. Da quel momento prende forma una corsa contro il destino, costruita su tensione, mistero e un uso intelligente del paradosso temporale. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Anora, diretto da Sean Baker e interpretato da Mikey Madison, si impone come uno dei titoli più premiati dell’anno con cinque Oscar®. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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