Dopo anni di attesa e numerose speculazioni, il progetto cinematografico ispirato a uno dei franchise più noti nel mondo dei videogiochi ha individuato i registi incaricati di dirigere il film. La produzione, promossa da Sony, si prepara a portare sul grande schermo la storia di Solid Snake, personaggio centrale della serie, con un team creativo che si occuperà di tradurre in immagini la celebre avventura.

Dopo anni di attesa e speculazioni, l’adattamento cinematografico di uno dei franchise più iconici della storia dei videogiochi ha finalmente trovato una guida creativa. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Sony Pictures ha affidato la regia del film di Metal Gear Solid al duo composto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein. La coppia di registi ha recentemente firmato un accordo esclusivo “first-look” con lo studio, cementando una partnership nata sull’onda del clamoroso successo di Final Destination: Bloodlines. Il progetto, prodotto dai veterani Avi e Ari Arad, porterà per la prima volta sul grande schermo l’universo stealth e fantascientifico creato da Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Metal Gear Solid: Sony trova i registi per l’atteso debutto cinematografico di Solid Snake

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