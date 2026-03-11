Metal Gear Solid | 24 miniature e 1700 carte per la missione

È stata annunciata la pubblicazione di Metal Gear Solid in versione da tavolo, che include 24 miniature e 1700 carte. La produzione è stata realizzata dalla casa editrice internazionale CMON, mentre l’edizione italiana è curata da Asmodee. La versione da tavolo trasporta il celebre videogioco nel mondo fisico, offrendo ai fan un’esperienza diversa di gioco.

La trasposizione del classico videoludico Metal Gear Solid nel formato da tavolo è stata pubblicata a livello internazionale da CMON, con edizione italiana curata da Asmodee. Il titolo, firmato dal designer Emerson Matsuuchi, porta sul tavolo la tensione dell'infiltrazione ambientata nella crisi di Shadow Moses. Con un punteggio critico di 8.5 su 10, l'opera si distingue per una componentistica eccellente e una fedeltà narrativa che riproduce fedelmente lo stile grafico di Yoji Shinkawa. L'eccellenza produttiva e la qualità delle miniature. L'analisi tecnica rivela come il packaging offra un'esperienza di apertura superiore alle aspettative dei collezionisti più esigenti.