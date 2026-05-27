Cosa ha indossato Francesca Chillemi per il battesimo della figlia Esmeralda

Lo scorso weekend si è svolto il battesimo di Esmeralda, figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. La cerimonia ha avuto luogo in una chiesa, senza dettagli sui partecipanti o sull’abbigliamento indossato dalla madre. La notizia si limita a confermare la celebrazione religiosa e la presenza di familiari e amici. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul rito o sugli eventuali festeggiamenti successivi.

Lo scorso weekend è stato celebrato il battesimo di Esmeralda, la figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. Cosa ha indossato la mamma per il gran giorno?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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