Francesca Chillemi dopo tanti misteri fa vedere la figlia Esmeralda | evento rarissimo e speciale
Francesca Chillemi ha mostrato per la prima volta la figlia Esmeralda, un evento molto raro. L’attrice ha condiviso questa immagine sui social, rompendo il suo solito riserbo. La foto ritrae la bambina, senza dettagli aggiuntivi o commenti. L’evento ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con entusiasmo. La Chillemi ha mantenuto un tono sobrio e naturale nel post, senza rivelare altri particolari sulla famiglia.
Francesca Chillemi ha scelto ancora una volta la discrezione, ma questa volta la gioia è stata più forte della sua abituale riservatezza. L’attrice siciliana, da sempre molto attenta a proteggere la propria vita privata, ha condiviso con i follower alcuni momenti del battesimo della piccola Esmeralda, celebrato sabato 23 maggio a Napoli. La bambina, nata alla fine dello scorso dicembre dall’amore con Eugenio Grimaldi, 39 anni, Executive Manager del Gruppo Grimaldi, era stata presentata al pubblico solo il 10 gennaio, dopo una nascita arrivata in anticipo rispetto alla data prevista. Un annuncio sobrio, in linea con lo stile dell’ex Miss Italia, che negli anni ha sempre preferito lasciare fuori dai riflettori gli aspetti più intimi della sua famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Aura (Francesca e Annalisa hanno 40 anni ) #FrancescaChillemi #HandeErçel #Annalisa x.com
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