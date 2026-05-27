Cosa fare e cosa no se si rimane bloccati in ascensore

Un incidente si è verificato ieri sera quando un ascensore si è fermato tra due piani, lasciando a bordo tre persone. L’ascensore si è bloccato improvvisamente, senza alcun segnale di emergenza. Le persone sono rimaste all’interno, mentre i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. I tecnici sono intervenuti poco dopo, aprendo le porte e facendo uscire gli occupanti in sicurezza.

Rimanere bloccati in ascensore non è un’esperienza piacevole, può succedere di entrare nel panico e non sapere cosa fare. La prima cosa da sapere è che nella maggior parte dei casi l’ascensore è progettato per mettere in sicurezza le persone all’interno della cabina, il blocco apposito ha proprio. 🔗 Leggi su Today.it

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