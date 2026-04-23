Il comune lancia il vademecum | cosa fare e cosa no se si incontra un lupo

Di recente, il sito ufficiale di un comune ha pubblicato un vademecum dedicato ai comportamenti da seguire in presenza di un lupo. Il documento fornisce indicazioni specifiche su cosa fare e cosa evitare in caso di incontri con questi animali. La pubblicazione mira a informare i cittadini e a prevenire eventuali situazioni di rischio. Il vademecum è consultabile online e si rivolge a chi frequenta aree naturali o vive in zone interessate dalla presenza dei lupi.

È comparso in questi giorni sul sito istituzionale del comune di Ala un vademecum sui comportamenti da assumere in caso di incontro con un lupo o comunque per non facilitare situazioni come quella appena descritta. Prima di tutto, bisogna ricordare che i lupi sono animali schivi, che laddove.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quando si spegneranno i riscaldamenti a Milano (e cosa fare se torna il freddo) Pensioni, perché è importante fare subito la domanda per l'Ape sociale: cosa si rischia se si fa dopo il 31 marzoHai almeno 63 anni e 5 mesi di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva (o 32 o 36 a seconda dell'attività che svolgi) o raggiungi questi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Comune di Fiumicino lancia un Concorso fotografico aperto ai cittadini; Progetto Adotta una Lancia – Giostra del Saracino, edizione 20 giugno 2026.; Fiumicino si racconta in uno scatto: il Comune lancia il concorso fotografico aperto ai cittadini; Tissi: il Comune lancia l'iniziativa Sindaco per un giorno. Comune di Noci lancia il bando per la rigenerazione urbana: al via il recupero delle aree dismesse entro il 2026Il Comune di Noci apre una nuova fase di sviluppo del territorio con il lancio di un avviso pubblico dedicato alla rigenerazione urbana delle aree dismesse. L’iniziativa punta a trasformare spazi oggi ... affaritaliani.it Zeddiani, premi per chi smaltisce più plastica: il Comune lancia il concorso Persona Riciclona 2026L'obiettivo è quello di incentivare il riciclo della plastica e migliorare la qualità della raccolta differenziata. Il Comune di Zeddiani lancia il concorso Persona Riciclona 2026. L’iniziativa ... unionesarda.it Il Comune di Greve in Chianti lancia un appello per la tutela delle rondini: specie protetta fondamentale. E' in vigore un'ordinanza del Comune che stabilisce il divieto di danneggiare e rimuovere gli habitat naturali di rondini, balestrucci e rondoni. LEGGI - facebook.com facebook Il Comune di Milano lancia un concorso per un’opera di arte pubblica alla nuova Biblioteca Lorenteggio! Le proposte dovranno svilupparsi attorno ai temi “Tracce e connessioni” e “Immaterialità dell’economia del sapere”. Scadenza il 6 maggio tinyurl x.com