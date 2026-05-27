Cosa diventa il pacifismo quando il tuo paese viene invaso
Dopo l'invasione russa, lo scrittore ucraino si è arruolato nelle forze armate del suo paese. Nel suo libro, racconta come il pacifismo si trasformi di fronte a un attacco militare, portando molti a scegliere di combattere invece di opporsi con metodi non violenti. La sua testimonianza si concentra sulla decisione di unirsi alle forze armate come reazione diretta alla guerra.
Il 24 febbraio 2022 – o solo “il Ventiquattro”, come molti ucraini chiamano l’inizio dell’invasione russa, senza bisogno di aggiungere il mese e l’anno – lo scrittore Artem Chapeye aveva una via d’uscita. Non era stato richiamato nell’esercito: avrebbe potuto lasciare il paese, o raccontare la guerra da giornalista senza combatterla. Scelse invece di arruolarsi volontario, lui che aveva sempre creduto nel pacifismo e diffidato dei nazionalismi. Esce oggi in libreria, pubblicato da Altrecose, La gente normale non va in giro armata. Il sottotitolo è Pensieri sul pacifismo, quando il tuo paese viene invaso: il libro parte da lì, dalla distanza – o dalla convivenza – tra le idee che Chapeye aveva prima della guerra e le decisioni che ha preso dopo l’invasione. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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