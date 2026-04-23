Ranieri Gasperini parla Sabatini | È una vicenda così grottesca… Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile

Sabatini ha commentato la situazione riguardante Ranieri Gasperini, definendola come una vicenda “grottesca” e sottolineando che, quando l’equilibrio tra le parti si rompe in modo così forte, diventa difficile da ricostruire. Inoltre, ha spiegato che in Italia l’allenatore si limita al ruolo tecnico, senza assumere le funzioni di un manager come avviene nel modello inglese. Le sue parole offrono una visione sulla differenza tra i ruoli nel calcio europeo e italiano.

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