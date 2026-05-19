Internet aziendale giù | cosa succede davvero quando chiami il tuo operatore

Alle 9:30 di un normale martedì, in un ufficio qualcuno prova a stampare un documento in formato PDF, ma la stampante non risponde. Poco dopo, si scopre che l’intera rete internet aziendale è inattiva. La connessione si interrompe su tutti i dispositivi collegati e non ci sono segnali di ripresa immediata. Chi chiama il servizio di assistenza riceve una risposta di interruzione del servizio senza indicazioni temporali precise su quando tutto tornerà funzionante.

Immagina questo scenario: sono le 9:30 di un martedì. In ufficio qualcuno tenta di stampare un PDF, non parte. Apre il browser, niente. La connessione è giù. Per chi lavora con il cloud, con un gestionale online, con un centralino VoIP, con macchine collegate in rete o, semplicemente, con la posta elettronica, questo è un problema serio. Ogni ora di fermo IT in una PMI italiana costa, secondo le stime più diffuse del settore, fra i 2.000 e i 5.000 euro tra produttività persa e ricavi mancati. Per le aziende più digitalizzate, con e-commerce o transazioni online in tempo reale, la cifra può salire molto oltre. A quel punto la cosa più ovvia è chiamare l’operatore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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