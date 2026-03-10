Nel derby di Serie D femminile, la Coop Parma ha battuto il Decalacque River con il punteggio di 3-2 al Palarebecchi di Rivergaro. La partita è stata molto combattuta e ha visto entrambe le squadre lottare fino all'ultimo punto, con la Coop Parma che si è aggiudicata il tie-break decisivo.

La Coop Parma ha superato il Decalacque River nel derby della Serie D femminile, vincendo 3-2 dopo un tie-break combattuto al Palarebecchi di Rivergaro. La formazione parmense ha dimostrato maggiore freddezza nei momenti decisivi del quinto set, chiudendo l’incontro sul punteggio finale di 16-18. Il match si è svolto martedì 10 marzo 2026 e ha le padrone di casa recuperare due parziali persi all’inizio, ma cedere la partita proprio quando sembrava imminente il ribaltone completo. I numeri raccontano una storia di opportunità perse: il River ha avuto occasioni per chiudere i primi due set ma non ha saputo trasformarle in punti definitivi. L’andamento dei set: dal crollo iniziale alla rimonta incompiuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Serie D: Coop Parma vince 3-2 sul River

