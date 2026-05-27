Corte dei conti via libera al rendiconto 2022 della Sicilia | sbloccati oltre 260 milioni per famiglie e imprese

Da dayitalianews.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte dei conti ha approvato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione Siciliana, consentendo lo sblocco di oltre 260 milioni di euro. Queste risorse sono destinate a famiglie e imprese. La decisione riguarda specificamente il bilancio regionale relativo all’anno passato. La Corte ha esaminato le voci di spesa e le entrate, autorizzando l’utilizzo di una parte delle somme previste nel rendiconto. La delibera permette di procedere con alcuni interventi finanziari previsti nel piano regionale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La Corte dei conti approva parzialmente il rendiconto della Regione. La Corte dei conti ha dato il via libera parziale al rendiconto 2022 della Regione Siciliana. La decisione è stata ufficializzata con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili della sede di via Notarbartolo. Alla seduta hanno preso parte il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Schifani: “Confermato il percorso di risanamento della Regione”. Secondo il presidente Schifani, il pronunciamento della Corte rappresenta un risultato istituzionale di grande importanza e conferma la validità del percorso intrapreso dal governo regionale sul fronte del riequilibrio finanziario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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