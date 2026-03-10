Corte dà ragione alla Sicilia | sbloccati 15 milioni per

La Regione Siciliana ha ottenuto l'ok dalla Corte Costituzionale per sbloccare 15 milioni di euro destinati alle tariffe della specialistica ambulatoriale. La somma era stata precedentemente bloccata e ora può essere utilizzata per ristrutturare il settore. La decisione arriva dopo il rifiuto del ricorso presentato dal Governo nazionale contro una legge regionale.

Quindici milioni di euro sono stati bloccati dalla Regione Siciliana per rimettere in sesto le tariffe della specialistica ambulatoriale, una manovra resa possibile da un verdetto della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del Governo nazionale contro la Legge Regionale n. 262025. Questa decisione apre la strada a un potenziamento concreto dei servizi sanitari sul territorio, con un specifico sui settori della riabilitazione e della patologia clinica, garantendo maggiore sostenibilità economica alle strutture accreditate. La notizia arriva mentre Conf Salute e Cimest esprimono soddisfazione per l’esito giuridico che conferma la bontà della scelta politica regionale, difendendo il sistema sanitario locale dalle pressioni centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanità, la Corte costituzionale dà ragione alla Regione: Schifani esulta per lo stanziamento da 15 milioniLo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso del governo nazionale sull’articolo 6 della legge ... siracusanews.it

Assistenza sanitaria, la Consulta respinge il ricorso dello Stato: Schifani Più prestazioni ambulatoriali per i cittadiniConfermata la legittimità della norma regionale che stanzia 15 milioni il servizio. Il presidente della Regione: Ridurremo i tempi di attesa ... agrigentonotizie.it

