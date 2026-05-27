Corte dei Conti | report sulla gestione di PagoPA Esercizio 2024

Al 31 dicembre 2024, PagoPA spa aveva 381 dipendenti oltre all’amministratore unico. Il costo totale del personale si aggira intorno ai 28 milioni di euro. La Corte dei Conti ha pubblicato un report sulla gestione dell’azienda per l’esercizio 2024, evidenziando questi dati relativi all’organico e alle spese di personale.

Di Nino Sangerardi: Al 31 dicembre 2024 l’organico di Pago PA spa consta, oltre all’Amministratore unico, di 381 dipendenti per un costo complessivo di 28.063,40 euro(22,73 mln euro nel 2023). Nel 2024 sono state assunte 64 risorse. La Corte dei Conti, Sezione del Controllo sugli Enti, nel rapporto sulla gestione finanziaria di Pago PA spa, anno 2024, rileva “ altresì, il licenziamento senza preavviso di una responsabile Area, esitato in un accordo transattivo. Al riguardo la Sezione ricorda l’importanza di una gestione del personale aderente alla vigente normativa e alle buone prassi, anche allo scopo di prevenire contenziosi e nocumenti patrimoniali derivanti, oltre che dai costi amministrativi, dalla corresponsione di somme a titolo transattivi e dai costi per spese legali”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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