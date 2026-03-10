Corte dei Conti 795 dissesti nei comuni nel 2024

Nel 2024, la Corte dei Conti ha registrato 795 dissesti tra i Comuni italiani. Dal 2012, il numero di casi è aumentato di circa 60 all'anno. La distribuzione territoriale dei dissesti mostra una marcata differenziazione tra le diverse aree del paese. Il dato evidenzia un incremento costante dei problemi finanziari nei Comuni italiani negli ultimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il dato dei dissesti nei Comuni italiani conferma una crescita significativa, con circa 60 nuovi casi all’anno dal 2012 e una marcata differenziazione nella distribuzione territoriale. A fine 2024 – si legge nel referto monotematico sulle crisi finanziarie dei Comuni, approvato dalla Corte dei conti,- risultano attivate 1383 procedure (795 dissesti e 588 riequilibri), di cui 880 in Sicilia, Calabria e Campania, con 1.001 Comuni coinvolti. I 487 procedimenti tuttora in corso (227 dissesti e 260 riequilibri), pur rappresentando solo il 6,1% dei 7896 Comuni italiani, interessano comunità vicine agli 8 milioni di abitanti e una massa debitoria complessiva superiore agli 8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Articoli correlati

Sanità, Corte dei Conti: ancora difficoltà strutturali in Calabria e Sicilia nonostante alcuni miglioramenti nei contiIl Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali , seppur avviato...

Calabria: 350 dissesti, metà dei comuni in crisi totaleLa Calabria si trova al centro di una crisi finanziaria senza precedenti nei suoi enti locali, con oltre 350 procedure di dissesto e riequilibrio...

Contenuti utili per approfondire Corte dei Conti 795 dissesti nei comuni...

Comuni, Corte dei Conti: «crescono i dissesti». Situazione critica in CalabriaROMA Sono oltre 1.000 le procedure di riequilibrio e dissesto nei Comuni italiani nel 2024, con una crescita significativa dei dissesti, circa 60 nuovi casi all’anno dal 2012, e una marcata differen ... corrieredellacalabria.it

Torna il sereno tra la Regione e la Corte dei Conti, Schifani: Clima di collaborazioneSi è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, presso il Complesso Monumentale dello Steri, a Piazza Marina, a Palermo. Tra i presenti anche il p ... ilsicilia.it