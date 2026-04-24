Gestione dei rifiuti ad Avellino e provincia Casa Riformista | Rispettare le indicazioni della Corte dei Conti

Mercoledì 23 aprile si è svolto presso il Centro Direzionale Collina Liguorini un incontro tra consiglieri provinciali e sindaci aderenti a Casa Riformista, convocato dall’Ente d’Ambito per discutere della gestione dei rifiuti nella provincia di Avellino. La riunione ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e si è focalizzata sulle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito alle pratiche di gestione dei rifiuti.

Avellino. Mercoledì 23 aprile, i consiglieri provinciali e i sindaci che aderiscono a Casa Riformista hanno partecipato, presso il Centro Direzionale Collina Liguorini, all’incontro promosso dall’Ente d’Ambito sulla gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Al centro dell’appuntamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Liguria, gestione rifiuti sotto inchiesta: Corte dei Conti contesta 178mila euro a Toti e all’ex commissario.La gestione dei rifiuti in Liguria finisce nel mirino della Corte dei Conti, con una contestazione di danno erariale per 178. Provincia di Caserta contro Comune: contenzioso per la tassa sui rifiuti passa alla Corte dei ContiNuovo capitolo nella controversia tra la Provincia di Caserta e il Comune di Caianello. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'A cena per Cascina': il centrosinistra ospita Giani e guarda al futuro della città; L'ex direttore del carcere, un manager d'azienda orafa, ex assessori: i nomi in lista nel centrosinistra; Arezzo Casa è tra le realtà abitative più virtuose della Toscana; Comunali di Reggio Calabria, M5S ufficializza il sostegno a Battaglia. Irpiniambiente, Casa Riformista: «Rispettare le indicazioni della Corte dei Conti»I consiglieri provinciali di Casa Riformista hanno ritenuto doveroso, sotto il profilo istituzionale, partecipare all’assemblea dell’Ato per approfondire il contenuto del parere della Corte. «L’incont ... orticalab.it Ottimo risultato per la Casa riformista in Toscana e ad Arezzo: Una nuova realtà politica pronta a crescereArezzo, 16 ottobre 2025 – Ottimo risultato per la Casa riformista in Toscana e ad Arezzo: Una nuova realtà politica pronta a crescere Arezzo e la Toscana hanno dato un segnale importante: la Casa ... lanazione.it Doppio ponte di Vallina, Spinelli (Pd) e Casini (Casa Riformista) a sostegno di richiesta sindaci a Salvini. I due consiglieri regionali appoggiano la richiesta dei primi cittadini di Bagno a Ripoli, Pontassieve e Fiesole: "Opera strategica". LEGGI SUL GAZZ - facebook.com facebook