Corsico trascinato dalla corrente nel Naviglio | il vice commissario ex sommozzatore si butta in acqua e salva un cerbiatto

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio, un cerbiatto è stato recuperato nel Naviglio Grande a Corsico. La corrente lo aveva trascinato, rendendo difficile la sua salvezza. Un ex sommozzatore e vice commissario, presente sul posto, si è immerso nelle acque e ha afferrato l’animale, portandolo in salvo. La scena si è svolta lungo il corso d’acqua, con il cerbiatto che si trovava vicino alla sponda.

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Un cerbiatto è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di martedì 26 maggio, a Corsico, dopo essere caduto nelle acque del Naviglio Grande.Il salvataggioL'allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti alla centrale operativa del comando di polizia locale. L'animale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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