L’Inter ha deciso di puntare sulla palestra come obiettivo principale in questa fase di mercato, anche se mantiene in rosa il difensore Dumfries. La squadra sta lavorando a una strategia per convincere l’Atalanta a cedere il calciatore, in vista di una possibile trattativa. Una prima prova sul campo si era svolta circa un mese e mezzo fa a San Siro, senza esiti definitivi.

2026-05-26 11:00:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Il primo test a San Siro lo aveva superato una quarantina di giorni fa. Il suo Cagliari aveva perso, ma Palestra aveva finito per incantare tutti in casa nerazzurra, incassando pure i complimenti sul campo di Chivu e di Thuram. Beh, domenica sera, ha fatto il bis, seppur parziale, visto che è entrato solo per l’ultima mezz’ora. La squadra rossoblù era già in vantaggio e, con gli spazi che si è trovato di fronte, l’esterno ha imperversato in lungo e in largo, servendo un assist al bacio ad Adopo (salvataggio di Gabbia), per poi non inquadrare la porta dopo una spettacolare fuga solitaria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Palestra è la priorità dell’Inter anche se resta Dumfries: la strategia per convincere l’Atalanta

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Il DS del Cagliari non ha dubbi Marco Palestra è il più forte dEuropa

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Prima Pagina Corriere dello Sport del 21 maggio 2026 x.com

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