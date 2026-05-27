Corriere dello Sport – Palestra è la priorità dell’Inter anche se resta Dumfries | la strategia per convincere l’Atalanta
L’Inter ha deciso di puntare sulla palestra come obiettivo principale in questa fase di mercato, anche se mantiene in rosa il difensore Dumfries. La squadra sta lavorando a una strategia per convincere l’Atalanta a cedere il calciatore, in vista di una possibile trattativa. Una prima prova sul campo si era svolta circa un mese e mezzo fa a San Siro, senza esiti definitivi.
2026-05-26 11:00:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Il primo test a San Siro lo aveva superato una quarantina di giorni fa. Il suo Cagliari aveva perso, ma Palestra aveva finito per incantare tutti in casa nerazzurra, incassando pure i complimenti sul campo di Chivu e di Thuram. Beh, domenica sera, ha fatto il bis, seppur parziale, visto che è entrato solo per l’ultima mezz’ora. La squadra rossoblù era già in vantaggio e, con gli spazi che si è trovato di fronte, l’esterno ha imperversato in lungo e in largo, servendo un assist al bacio ad Adopo (salvataggio di Gabbia), per poi non inquadrare la porta dopo una spettacolare fuga solitaria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il DS del Cagliari non ha dubbi Marco Palestra è il più forte dEuropa
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CORRIERE DELLO SPORT: Palestra è la priorità dell'Inter: il suo arrivo potrebbe non essere vincolato alla partenza di Dumfries come già emerso dalla riunione della scorsa settimana con Chivu in sede. All'Inter sono convinti che Palestra possa agire anch facebook
Prima Pagina Corriere dello Sport del 21 maggio 2026 x.com
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