CorriCarnia Tolmezzo tre giorni di sport e solidarietà per la Carnia
Dal 5 al 7 giugno 2026, Tolmezzo ospiterà la manifestazione ‘CorriCarnia Tolmezzo’, organizzata dal comitato La Carnia per Te. La tre giorni sarà dedicata a eventi sportivi e iniziative di solidarietà, coinvolgendo la comunità locale e i partecipanti. La kermesse si svolgerà nel centro della città, con varie attività pianificate durante le giornate. La partecipazione è aperta a tutti e non sono stati ancora comunicati dettagli sui singoli eventi o modalità di iscrizione.
Dal 5 al 7 giugno 2026, Tolmezzo diventerà il cuore pulsante di ‘CorriCarnia Tolmezzo’, la nuova manifestazione promossa dal comitato La Carnia per Te. Un evento diffuso su tre giorni che intreccia sport, solidarietà, fede, musica e tradizioni popolari, con l'obiettivo di coinvolgere l'intera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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