CorriCarnia Tolmezzo tre giorni di sport e solidarietà per la Carnia

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno 2026, Tolmezzo ospiterà la manifestazione ‘CorriCarnia Tolmezzo’, organizzata dal comitato La Carnia per Te. La tre giorni sarà dedicata a eventi sportivi e iniziative di solidarietà, coinvolgendo la comunità locale e i partecipanti. La kermesse si svolgerà nel centro della città, con varie attività pianificate durante le giornate. La partecipazione è aperta a tutti e non sono stati ancora comunicati dettagli sui singoli eventi o modalità di iscrizione.