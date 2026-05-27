Correggio è cilena Dopo Jara Bastias

Notizia in breve

L'hockey su pista di Correggio ha confermato Jorge Bastias come direttore sportivo e allenatore della squadra femminile. La società, che parla spagnolo con inflessioni cilene, ha già promosso Pablo Jara come allenatore della prima squadra. Bastias ricoprirà il suo secondo anno consecutivo nel ruolo di tecnico e continuerà a guidare anche il settore femminile. La squadra mantiene così la stabilità nella gestione tecnica e sportiva.