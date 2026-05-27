Correggio è cilena Dopo Jara Bastias
L'hockey su pista di Correggio ha confermato Jorge Bastias come direttore sportivo e allenatore della squadra femminile. La società, che parla spagnolo con inflessioni cilene, ha già promosso Pablo Jara come allenatore della prima squadra. Bastias ricoprirà il suo secondo anno consecutivo nel ruolo di tecnico e continuerà a guidare anche il settore femminile. La squadra mantiene così la stabilità nella gestione tecnica e sportiva.
Parlerà sempre spagnolo, ma in questo caso più.cileno, l’hockey su pista di Correggio, che dopo aver promosso ad allenatore della prima squadra Pablo Jara, ora conferma Jorge Bastias (foto) nel ruolo di direttore sportivo e, per il secondo anno consecutivo, tecnico dell’Hockey Club Emilia femminile. Il 45enne tecnico di Santiago avrà un accordo triennale con l’obiettivo di centrare il salto nel massimo campionato maschile di Serie A1. Bastias ricoprirà anche il ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra e di tutte le categorie giovanili. Notevole la sua esperienza, con tre mondiali disputati con la "Roja" da portiere e diversi campionati sudamericani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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