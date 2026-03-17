correggio fugge dopo un incidente tra due auto

A Correggio, un automobilista coinvolto in un incidente tra due auto si è allontanato subito dopo senza fermarsi. La polizia sta indagando sull'episodio e sta cercando di identificare il conducente che ha abbandonato la scena. Nessuna persona è rimasta ferita nello scontro, ma l’accaduto è stato segnalato alle autorità. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Correggio (Reggio Emilia), 17 marzo 2026 – Una persona è rimasta coinvolta in un incidente stradale, ma subito dopo si è allontanata senza fermarsi a fornire le proprie generalità. Per questo è scattato l’accertamento della polizia locale per cercare di risalire all’identità del conducente “pirata”. L’incidente si è verificato verso le 18 a Correggio, all’imbocco di via Fazzano, nel centro abitato della cittadina. Si è trattato di uno scontro tra due auto, che ha provocato il ferimento (per fortuna in modo non grave) di una donna, che era a bordo di una delle vetture coinvolte. Ma il conducente dell’altro mezzo ha preferito allontanarsi. Sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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