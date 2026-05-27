Corrado De Rosa presenta Totò Schillaci non ero previsto il libro sull' eroe inaspettato di Italia ’90

Corrado De Rosa ha pubblicato il libro “Totò Schillaci, non ero previsto”, dedicato all’attaccante che ha sorpreso durante il torneo di Italia ’90. La narrazione include dettagli su azioni di gioco, come il lancio di De Napoli, il tocco di tacco di Giannini, l’assist di Vialli e la corsa di Giannini per alzare la palla. Il testo si concentra sugli eventi in campo senza commenti o analisi.

«Succede tutto insieme. De Napoli lancia. Giannini tocca di tacco. Vialli accarezza. Ancora Giannini che corre, la prende, la alza. Arriva Vialli e tira senza pensarci. È un tiro preciso, al volo, potente. Goycochea la respinge. Etrusco rimbalza e torna nel cuore dell’area, nel centro del mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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