Corrado Zunino presenta La famiglia nel bosco il suo nuovo libro sulla storia del nucleo di Palmoli

Corrado Zunino ha pubblicato “La famiglia nel bosco”, un libro che affronta la storia di un nucleo familiare a Palmoli. Il testo descrive il bosco come un ambiente che diventa una casa, offrendo un modo diverso di vivere e crescere lontano da scuole, città e regole convenzionali. La narrazione si focalizza sulla relazione tra i personaggi e sul loro rapporto con il paesaggio naturale.

Il bosco come una casa, un nuovo modo di concepire il proprio spazio e crescere lontani da scuola, città e regole condivise. Questa la storia, la scelta radicale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e dei loro figli, meglio noti alle cronache come “la famiglia nel bosco”. E da questo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli: la vera (e complessa) storia della “famiglia nel bosco”Negli ultimi mesi molto si è detto (spesso a sproposito) sul caso di quella che tutti ormai conosciamo come la «famiglia nel bosco».

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine alla Camera: Non ho mai visto una crudeltà così in tutta la vita; La famiglia nel bosco, Nathan e Catherine oggi alla Camera con gli esperti vicini; Filippi: Notte da incubo in villa, preso a pugni e pistola in faccia. Ho perso tre milioni di euro; La famiglia nel bosco, oggi la perizia sui bambini. E il ricongiungimento si allontana.