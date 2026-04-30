Il 29 aprile a Casatenovo si svolgerà un incontro tra esperti dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale in campo medico. La discussione si concentrerà su come le nuove tecnologie possano migliorare le diagnosi senza compromettere il rapporto tra medico e paziente. L’obiettivo è analizzare le applicazioni dell’IA in ambito sanitario, senza che questa sostituisca i medici, ma che possa affiancarli nel lavoro quotidiano.

?? Cosa sapere Esperti si riuniscono a Casatenovo il 29 aprile per discutere l'IA in medicina. L'innovazione tecnologica deve integrare la diagnostica senza sostituire il rapporto medico-paziente. Mercoledì 29 aprile, presso la sala comunale di Villa Facchi a Casatenovo, esperti di medicina, informatica e giornalismo hanno analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale nei percorsi di cura e nella ricerca biomedica durante l'incontro promosso da Azione Lecco. Il dibattito ha esplora .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e medicina: esperti al confronto su innovazione e cura umana

Intelligenza Artificiale in Medicina: Studiare medicina conviene ancora

Notizie correlate

Leggi anche: Ricerca, Wired Health: esperti a confronto su innovazione in medicina, salute e Ssn

Neuroscienze e medicina del territorio: esperti e ricercatori a confronto per aiutare i malatiCollaborazione multidisciplinare per affrontare patologie che spaziano dall’ictus alla sclerosi multipla.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Intelligenza artificiale nella diagnosi medica; Sanità, l'Umbria e l'intelligenza artificiale: Primato a livello nazionale; IA e sicurezza per i lavoratori. Convegno con gli esperti; Una prevenzione efficace richiede evidenze condivise: quattro passaggi per attivare un approccio preventivo strutturato.

L’IA di Microsoft ha effettuato delle diagnosi mediche 4 volte più accurate di medici espertiIl nuovo sistema di intelligenza artificiale architettato da Microsoft è stato capace di effettuare delle diagnosi mediche più accurate di quelle di medici, umani, esperti. NOTIZIA di Francesco ... multiplayer.it

Diagnosi più accurate grazie a team di medici e IASappiamo già che l'IA può supportare efficacemente i medici nella formulazione delle diagnosi; la novità consiste nello scoprire che IA ed esperti umani sbagliano in maniera differente: una ... lescienze.it

Medicina Generale - facebook.com facebook

Cardiologia e IA: oltre l’algoritmo per una medicina di precisione umana, a firma di Mario Catalano, con il contributo di Laura Adelaide Dalla Vecchia e Marco Bernardi x.com