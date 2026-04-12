Neuroscienze e medicina del territorio | esperti e ricercatori a confronto per aiutare i malati
Un confronto tra esperti e ricercatori si è svolto recentemente per discutere di come le neuroscienze possano collaborare con la medicina del territorio. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da patologie come ictus e sclerosi multipla, coinvolgendo diverse discipline. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti di vari settori, che hanno condiviso esperienze e metodologie per affrontare queste condizioni in modo più efficace sul territorio.
Collaborazione multidisciplinare per affrontare patologie che spaziano dall’ictus alla sclerosi multipla. S'è discusso di questo nel congresso regionale Neuroscienze in Rete – Connessioni regionali per l’innovazione clinica, promosso dalla Lega interdisciplinare per la Neurologia territoriale. Il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ecocardiografia e medicina sportiva. Esperti a confrontoFerrara diventa per un pomeriggio il punto di riferimento regionale per il dialogo tra Cardiologia e Medicina dello sport.
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