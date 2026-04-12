Neuroscienze e medicina del territorio | esperti e ricercatori a confronto per aiutare i malati

Un confronto tra esperti e ricercatori si è svolto recentemente per discutere di come le neuroscienze possano collaborare con la medicina del territorio. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da patologie come ictus e sclerosi multipla, coinvolgendo diverse discipline. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti di vari settori, che hanno condiviso esperienze e metodologie per affrontare queste condizioni in modo più efficace sul territorio.