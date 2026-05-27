Corona seppellisce il campo largo | Non sono credibili Da Berlinguer cala il gelo
Mauro Corona ha dichiarato che il campo largo non è credibile, affermando che non si può fidarsi di questa alleanza politica. Le sue parole sono state pronunciate martedì sera durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4. Corona ha espresso un giudizio netto e senza mezzi termini, commentando il risultato delle recenti elezioni amministrative. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito politico in corso dopo i voti raccolti nelle tornate elettorali.
Mauro Corona non usa mezzi termini. E martedì sera, dal salotto di “È sempre Cartabianca”, su Rete 4, ha consegnato alla sinistra italiana un giudizio impietoso, sullo sfondo del risultato delle elezioni amministrative. “D'altra parte io vorrei vedere una sinistra unita”, ha esordito. Subito dopo, il dettaglio che trasforma l'auspicio in atto d'accusa: “Non Calenda di qua, Renzi di là, quell'altro di su, quell'altro di giù”. Una geografia della frammentazione resa con nomi e gesti, come si fa quando si vuole che il messaggio arrivi davvero. L'invito è alla concretezza programmatica, non alle dispute identitarie: “Tutti uniti che mettano un programma serio, soprattutto degli stipendi, delle fabbriche che chiudono”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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