Corona seppellisce il campo largo | Non sono credibili Da Berlinguer cala il gelo

Notizia in breve

Mauro Corona ha dichiarato che il campo largo non è credibile, affermando che non si può fidarsi di questa alleanza politica. Le sue parole sono state pronunciate martedì sera durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4. Corona ha espresso un giudizio netto e senza mezzi termini, commentando il risultato delle recenti elezioni amministrative. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito politico in corso dopo i voti raccolti nelle tornate elettorali.